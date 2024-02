Un festival néonazi, interdit dans le Rhône, a eu lieu ce samedi en Isère

Ce lundi, la préfecture du Rhône annonçait avoir pris un arrêté préfectoral visant à interdire la tenue d'un festival de métal néonazi, répondant au paisible nom de "Call of terror". En cause, la nature du rassemblement, qui « constitue, par son objet même, un trouble majeur à l’ordre public immatériel en raison de l’atteinte portée à la dignité humaine par l’idéologie qu’elle promeut ».

Cinq interdictions préfectorales plus tard, émanant de préfectures des quatre coins de la région, les autorités Iséroises (où le concert avait également été interdit) ont appris le maintien de l'évènement, qui prendrait place dans la commune de Vézeronce-Curtin. L'organisateur notifié de l'arrêté interdiction et une centaine de festivaliers ayant été recensés, parmi lesquels des suprémacistes blancs venus de toute l'Europe (selon Mediapart et Rue89 Lyon), cinq points de contrôles ont été installés par les forces de l'ordre sur les accès à la communes, "afin d'effectuer des contrôles systématiques des véhicules se dirigeant vers Vezeronce Curtin dans la perspective des poursuites qui pourront être engagées contre les organisateurs ou les participants ."

L'organisation du festival était à la hauteur des convictions défendues, depuis la date choisie (le 24 février, "anniversaire" de la création du parti nazi par Adolf Hitler) jusqu'au secret du lieu en passant par la programmation : la tête d'affiche, Graveland, est célèbre pour sa glorification du IIIe Reich, et le groupe "Leibwätcher" est une référence directe à la division SS en charge d'être gardes du corps d'Hitler.

La préfecture a également rappelé, via son communiqué, que les organisateurs (qui ont loué une salle communale en tant que particulier "sans que la commune ne connaisse le motif ou la nature de ce rassemblement") risquent six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende, tandis que les participants encourent le risque d'une amende de quatrième classe.