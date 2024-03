Classement des villes les plus sûres de France : Lyon en fin de liste

Décidément, chaque nouveau classement entache davantage la réputation de Lyon. Malgré son cadre enchanteur, l'image de la ville prend encore un coup avec le classement des villes les plus sûres de France, dévoilé par le Parisien ce week-end.

En se basant sur les chiffres de la délinquance du ministère de l'Intérieur et sur quelques dizaines de critères (cambriolages, vols, agressions, et autres), les calculs ne sont pas bons pour Lyon... qui arrive en 94e position sur 119 villes. Coup dur pour la Capitale des Gaules, qui se voit largement devancée par Annecy, ville la plus sûre de la région occupant la 14e place, et moins largement par Saint-Étienne (grrr) qui remporte la 77e place.

Derrière Lyon, quelques villes de la région s'amassent : Vaulx-en Velin en 96e, Valence en 101e, Vénissieux en 104e, et Grenoble en 107e...des résultats peu reluisants pour l'Auvergne-Rhône-Alpes.

Après cette petite défaite, autant regarder qui se trouve sur le podium : Cherbourg, Boulogne-Billancourt et Ajaccio occupent les trois premières places, sans trop de surprise.