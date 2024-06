Derrière la démission du président de Lyon 3, des accusations de détournement de fond et de harcèlement moral

Aujourd’hui, lundi 3 mai 2024, Éric Carpano a démissionné de son poste à la présidence de l’université Lyon 3. Dans le communiqué transmis à la presse, aux membres de l’université et aux étudiants, il évoque sobrement "des raisons personnelles", qui ne lui permettraient plus "de poursuivre le mandat qui lui a été confié".

Quelques heures plus tard, nouveau communiqué, mais d’un autre destinataire : celui de La FORCE, première association d’élus étudiants de l’Université, qui indique "engager un recours au Tribunal Administratif contre l’usage illégal de la CVEC à l’Université Lyon 3".

En cause, le détournement de plus d’un million d’euros en 2023 de la CVEC, Contribution à la vie étudiante et de campus, que chaque étudiant doit régler au début de chaque année dans le supérieur, d’un montant de 100€ en 2023 sauf en cas d’exonération.

Ainsi, l’utilisation de cette somme, considérable au vu des presque 27 000 étudiants de l’école, doit être votée par une commission en présence des représentants étudiants : ici, "aucune programmation n’a été élaborée ni votée", "ce qui rend caduc tout financement CVEC". Cette dernière aurait ainsi été affectée aux charges courantes de l’établissement, servant notamment à financer le personnel de la chaîne d’inscription ou les moniteurs de la bibliothèque universitaire.

Les 30% de la CVEC normalement destinés aux aides financières d’urgence pour les étudiants ou aux associations ont également été détournés.

L’association a donc saisi le Tribunal administratif et la Cour des comptes, "face à une gouvernance antidémocratique".

Concours de circonstance ou tentative de fuite tardive ?

Il en ressort que la présidence de Lyon 3 avait, en réalité, quelques faits à se reprocher qui finiraient fatalement par les rattraper.

Entre autres, des faits de harcèlement moral vis-à-vis du personnel ou de certains étudiants, qui osaient affronter l’avis d’Eric Carpano en défendant leurs propres opinions : "un étudiant qui donne son avis dans cette école, pour eux ce n’est pas normal", explique un représentant étudiant. "Ils ne sont pas dans le débat ou la démocratie."

Pour preuve, le cas de Lucie Coutant, ancienne Vice-Présidente Etudiante (VPE) et actuellement Vice-Présidente de l’UNEF Lyon, désignée puis écartée du poste par le président lui-même suite à un différend concernant la suppression de places en master et licence. L’une des premières choses qui l’a marquée en prenant le poste : "Eric Carpano m’a tout de suite dit "tu ne contacteras jamais les médias, on règle tout en interne, on est une équipe"."

Quelques étudiants s’étaient alors introduits dans la salle du conseil d’administration pour protester contre cette mesure qu’elle qualifie d’injuste, encourageant "la libéralisation de l’enseignement supérieur et donc les inégalités sociales". Dans les jours suivants, elle était convoquée dans le bureau du président, qui l’a démise de ses fonctions. "C’était un an après le scandale sur l’extrême-droite à Lyon 3, il avait peur de ce qui pouvait fuiter dans la presse", déclare-t-elle avant d’ajouter "il m’a dit que je faisais du chantage, que je ne jouais pas le jeu alors que j’avais signalé avec des dizaines de témoignages plusieurs professeurs au comportement inadmissible, et rien n’avait été fait."

De son côté, l’un des membres du personnel de l’opposition a accepté de partager son expérience, expliquant notamment la constitution d’un "dossier" sur lui par l’administration depuis plusieurs années, dans le but de le faire tomber : "Ici, on ne règle pas les problèmes, on les étouffe".

L’élection d’un nouveau président d’université étant prévue à la fin de l’année, le départ soudain d’Éric Carpano laisse un siège vacant, occupé par intérim selon le communiqué de l’école par le premier vice-président Gilles Bonnet.

Si l’ex-président indique quitter ses fonctions "avec émotion mais sans remords", les évènements montrent que ses désagréments ne font sûrement que commencer…

