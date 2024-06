Villeurbanne : deux individus interpellés pour trafic de stupéfiants

Le pot aux roses a été découvert par la police suite à un signalement. Des équipes de surveillance déployées sur la place Jules Grandclément ont permis de localiser l’appartement servant de local pour stocker la marchandise. Selon la police, plusieurs individus effectuaient des allers-retours pour s’approvisionner en vue d’une future vente.

Le premier suspect est un homme sans-abri, qui après avoir effectué les cent pas sur la place aurait récupéré un gros sac plastique d’un fourgon dont le coffre a été ouvert à distance. Une manœuvre possible grâce au second individu interpellé. Agé de 22 ans, il ouvrait le coffre du fourgon à distance depuis un appartement situé non loin du véhicule garé.

Après les fouilles de deux véhicules et de l’appartement, 355 grammes de résine de cannabis, 23 grammes d’héroïne, 71 grammes de méthamphétamines, 38 comprimés d’ecstasy ainsi que 195 euros ont été découverts.

Déjà connus des services de polices les deux hommes ont reconnu les faits reprochés. Ils ont tous deux été présentés au Parquet de Lyon ce mardi en vue d’une comparution immédiate.