"C’est une page qui se tourne" : deux victimes réagissent à la mort du Père Preynat

L’ancien prêtre de Sainte-Foy-lès-Lyon avait agi entre 1971 et 1991, faisant des centaines de victimes, notamment au sein des scouts de l’agglomération. Lors de son procès en 2020, seules dix victimes ont pu témoigner dont Pierre-Emmanuel Germain-Thill et François Devaux, pour lesquels les faits n’étaient pas prescrits.

Tous deux réagissent à la mort de Bernard Preynat pour LyonMag.

"J’ai le sentiment qu’il y a eu justice divine"

"C’est une page qui se tourne avec une note d’amertume", déclare Pierre-Emmanuel Germain-Thill, une des victimes du prêtre. "J’apprends que le père Preynat est décédé dans sa salle de bain et qu’en plus il était sorti de prison. Il est mort chez lui, jour du seigneur. Je ne suis plus croyant mais j’ai le sentiment qu’il y a eu justice divine", complète-t-il.

Il y a un an, l’homme d’église incarcéré dans la prison de Riom dans le Puy-de-Dôme avait demandé une libération conditionnelle ou une détention à domicile sous bracelet électronique.

"On a bien été sollicité par le Parquet qui nous a demandé notre point de vue sur une libération conditionnelle. Je n’y ai pas vu d’inconvénients. Pour autant nous n’avons pas été informé de sa sortie de prison", affirme François Devaux qui dit réagir de manière très distanciée à la mort de son bourreau.

Bernard Preynat avait en effet quitté la prison de Riom il y a quelques semaines pour retourner à son domicile. La libération conditionnelle acceptée en partie à cause de l’état de santé du condamné.

"J’ai eu plus de compassion pour Preynat que pour Barbarin. Il a participé contrairement à l’archevêque qui a fait le choix de ne pas parler sauf à travers son avocat", réplique François qui revient sur la condamnation du Père Preynat. Pour rappel, le cardinal Barbarin au courant des agissements du prêtre ne l’avait pas dénoncé.

Un combat qui perdure

"J’observe toujours le sujet des violences sexuelles que ce soit dans l’Église ou non. C’est un sujet sociétal qui touche un enfant sur cinq", ajoute Pierre-Emmanuel. "Le cas du Père Preynat au-delà des actions qu’il a commises a permis de révéler l’ampleur du phénomène", renchérit le fondateur de la Parole Libérée, dissoute en 2022.

Si les deux hommes s’opposent sur l’ancienne organisation de l’association, ils se rejoignent sur la lutte contre les violences sexuelles dans l’Église qui nécessite encore beaucoup de progrès venant de la part de l’Église et de l’État.

"Malheureusement, on voit que le gouvernement actuel met une chape de plomb sur ce sujet. Il a stoppé la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) et les commissions d’enquête puis évince son président Édouard Durand qui faisait un travail remarquable", déclame Pierre-Emmanuel.

Pour l’ancien président de la Parole Libérée, l’Église se replie sur elle-même alors qu’il observe chez les médias et les croyants un délitement de la croyance. "Ce n’est pas la croyance qui est attaquée mais les institutions qui ne s’alignent pas sur les valeurs qu’elles prônent. L’Église n’est plus crédible", explique François.

Une enquête a été ouverte pour comprendre les causes de la mort du Père Preynat "même s’il n’y a rien de suspect sur son corps qui sera examiné par un médecin légiste d’ici quelques jours", selon BFM Lyon.