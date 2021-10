Rapport Sauvé : François Devaux appelle les évêques à "payer pour tous ces crimes"

Le travail de cet ancien haut fonctionnaire et de la CIASE a permis de dénombrer 216 000 victimes de clercs depuis 1950. Un chiffre qui monte à 330 000 si on rajoute les agresseurs laïcs comme les aumoniers. Les garçons sont "massivement" pris pour cibles, ils représentent 80% des victimes recensées. Jean-Marc Sauvé évoque notamment "l'indifférence cruelle" de l'Eglise jusqu'aux années 2000 et martèle que "le problème subsiste" aujourd'hui dans les diocèses.

Suite à la parution de ce travail, François Devaux a réagi auprès de l'AFP. Victime du père Preynat et co-fondateur de l'association La Parole Libérée, dissoute cette année après avoir provoqué la chute du cardinal Philippe Barbarin et la condamnation du prêtre pédophile, il indique n'avoir eu "aucun doute" sur l'importance des faits révélés ce mardi.

"Vous apportez enfin aux victimes une reconnaissance institutionnelle de toute la responsabilité de l'Église, ce dont les évêques et le pape n'ont pas été capables à ce jour", indique-t-il aux 22 membres de la commission Sauvé.

François Devaux a aussi un message à adresser aux évêques : "Vous devez payer pour tous ces crimes. (...) Le mieux que vous auriez à faire: vous taire et commencer à vous exécuter avec ardeur et célérité".

Il appelle enfin à un concile Vatican III pour "refonder le système dans une dimension considérable".