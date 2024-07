"Anaïs, c’est ma sœur !" : Sébastien Delogu épaule Anaïs Belouassa Cherifi, candidate dans la 1ère circonscription de Lyon

Ce n’est pas Taylor Swift, ni Coldplay venus récemment faire un concert à Lyon, mais bien Sébastien Delogu, qui s’est imposé dès le premier tour dans les Bouches-du-Rhône dimanche avec près de 60% des voix, qui ameute les foules.

Le député LFI qui avait brandi un drapeau de la Palestine dans l’hémicycle le 28 mai dernier est venu à Lyon ce jeudi après-midi soutenir Anaïs Belouassa-Cherifi, candidate dans la 1ère circonscription du Rhône.

Sur la place Jean Jaurès dans le 7e arrondissement, ils sont près d'une centaine à s’être rassemblés pour soutenir la candidate du Nouveau Front Populaire. Mais au milieu de cette foule, difficile de déterminer qui est venu pour qui. "Il est trop beau", "il est trop marrant", "je veux une photo avec lui"… Visiblement, ces jeunes militantes ont fait le déplacement spécialement pour le député marseillais. "Je suis là pour voir Sébastien, il vient de nulle part et il est là aujourd’hui", nous avoue l’une d’entre elles.

Un peu de politique au milieu des selfies

Après une vague de photos et d’autographes, les deux amis du Nouveau Front Populaire se hissent en haut d’un banc et entament un discours, très éloigné de la politique. Un rapide rappel du programme est entamé précédant un long discours de soutien de la part de Sébastien Delogu envers sa comparse.

"Anaïs, c’est ma sœur !", déclare-t-il micro à la main. En effet, le député très habile avec les réseaux sociaux était venu préparé. Micro, enceinte et smartphone, un coup de communication comme sait très bien le faire l'insoumis marseillais. Il a d'ailleurs annoncé sa venue à ses followers via son canal Instagram qui permet d'envoyer des messages à ses fans.

Au cœur des discours, ce sont les électeurs qui sont visés, en témoigne les nombreuses interpellations à la foule. "Vous tous irez à l’Assemblée nationale après le 8 juillet", "vous me connaissez", "ce sont vos droits", et tant d’autres.

« Siamo tutti antifascisti » repris par une jeune foule à Lyon : @BelouassaAnais a reçu la visite du (très) @sebastiendelogu avant le second tour dans la 1ère circo du Rhône pic.twitter.com/lnmMrMdI0O — Lyon Mag (@lyonmag) July 4, 2024

Le ton est donné, Anaïs Belouassa-Cherifi et Sébastien Delogu sont là pour leurs électeurs. Entre deux séances d’autographes, la candidate à la 1ère circonscription répond à LyonMag. "Ça fait du bien de voir l’effervescence ! Il y a plein de jeunes, c’est ça le Nouveau Front Populaire !", scande-t-elle.

Un soutien inestimable

De tous âges et de tous genres, les soutiens de la candidate LFI étaient présents en masse et la plupart sont débutants dans le domaine. "Au lendemain des élections européennes, je suis devenu militant. Je ne savais pas quoi faire d’autre pour faire entendre notre voix", explique Aurélien, électeur de la 1ère circonscription du Rhône.

Un peu plus loin, Adrien milite depuis 6 mois aux côtés de La France Insoumise. "Je n’ai pas de formation politique mais je sais faire de la vidéo et de la photo. Je me suis dit que j’allais les aider comme ça", témoigne-t-il.

Parmi cette jeunesse se trouvent aussi les nouveaux votants, Quentin vient d’avoir 18 ans. À peine majeur, il se mobilise inquiet de son futur au vu du contexte politique actuel. "Avec tous les désistements qui ont eu lieu, je garde espoir", se rassure-t-il.

Plus d’une heure après leur arrivée sur la place Jean Jaurès, la foule est toujours aussi dense. Alors que Sébastien Delogu semble s’être fait avaler par ses fans qui l’encerclent, Anaïs Belouassa-Cherifi a disparu du champ de vision. Visiblement, elle semble être partie faire du porte-à-porte sans son collègue.

L.C.