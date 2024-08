Plus de porc vendu à la boulangerie de Vénissieux : "C'est un fait de société et non une agression isolée"

Le gérant de la boulangerie, par ailleurs conseiller municipal d'opposition, revient sur l'affaire dans un long communiqué.

Il rappelle tout d'abord l'origine de l'affaire, à savoir la vente par erreur d'une quiche aux lardons plutôt qu'une quiche au fromage à deux clients musulmans. Et les menaces qui ont suivi de leur part. "Aujourd'hui, mon équipe a peur de représailles et ma vendeuse est en arrêt de travail", précise Alexandre Dallery.

"Aujourd’hui un croque-monsieur au jambon de porc traditionnel sans précision est dans les esprits obligatoirement un croque-monsieur au jambon de dinde, est-ce normal ? Une boucherie traditionnelle en centre-ville a été préemptée pour quoi faire ? Rien. Le commerce artisanal meurt à petit feu et cela hélas dans la France entière. Tout ça m’a amené à prendre la décision de vendre estimant ne plus être à ma place et que notre clientèle aujourd’hui attend un autre service", poursuit-il, annonçant avoir signé un compromis de vente pour sa boulangerie en juin, et espère finaliser la transaction en novembre.

Accusé par certains d'avoir instrumentalisé la polémique, voire de mentir, Alexandre Dallery se défend : "Dans mes posts il n’y a pas de racisme , pas de pleurnicherie pas de recherche de buzz, c’est juste soulever une réalité, aujourd’hui l’abandon de quartier par les autorités ,la fuite de nos jeunes qui bossent. Voilà pourquoi je ne porte pas plainte, c’est un fait de société et non une agression isolée".

L'entrepreneur revient aussi sur ses déboires personnels : préemption de sa pâtisserie par la mairie communiste, contrôle d'hygiène entraînant la fermeture de son magasin pendant 15 jours, contrôles Urssaf et fiscal…

Le prochain conseil municipal de Vénissieux risque d'être mouvementé.