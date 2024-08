Lyon : un cambrioleur en situation irrégulière retrouvé dans un immeuble en construction

Ce dimanche, dans un immeuble en construction dans le quartier de Vaise, les services de police ont été alertés d’un cambriolage. Une fois sur les lieux, vers 23h30, les agents ont enfin retrouvé un homme qui tentait de les fuir, armé d’une clé multiprise.

Sur lui, un sac et des outils ayant pour fonction de démonter des conduites d’eau en cuivre ont été retrouvés. Ce qui laisse bel et bien penser à un cambriolage sur le chantier, malgré l’absence de meubles et autres objets de valeur.

Placé ensuite en garde à vue, l’individu de 27 ans est connu des services de police et en situation irrégulière en France. Lors de son audition, il a nié les faits de cambriolage qui lui sont reprochés. Il a été présenté ce lundi au parquet en vue d’une comparution immédiate.