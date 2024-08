Opération de démoustication à Lyon après la découverte d'un cas de dengue

Après la découverte d'un cas de dengue dans le quartier de Montchat dans le 3e arrondissement de Lyon, une opération de démoustication va être menée.

Selon Actu Lyon, elle se déroulera dans la nuit de mardi à mercredi, de 2h à 5h du matin, sur un périmètre restreint autour de la rue Ferdinand-Buisson.

Les habitants ont été prévenus avec de la documentation distribuée dans leurs boîtes aux lettres. Il leur est conseillé de ne pas laisser leurs animaux dehors durant la nuit, de bien fermer les fenêtres et de ne pas laisser du linge sécher en extérieur.

Mercredi matin, une fois l'opération de démoustication terminée, ils seront aussi encouragés à rincer leur mobilier de jardin et à ne pas consommer les fruits et légumes du potager et des arbres pendant au moins trois jours.

Le cas de dengue détecté concernerait une personne revenue cet été d'un voyage en Guadeloupe.