Pollen : le Rhône en alerte rouge à l'ambroisie

☀️🔥💨🤧 Encore une journée qui s'annonce compliquée pour les allergiques à cause d'un temps chaud, ensoleillé et venteux qui favorise l'émission et la dispersion des #pollens d'ambroisie en grande quantité dans l'air💥

⚠️Risque d'allergie élevé le long de la vallée du Rhône! pic.twitter.com/Irp09sUT7I