Près de Lyon : un père gifle son enfant de 3 ans, le couple condamné pour violences et non-dénonciation

Le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a condamné un père pour avoir giflé son fils de 3 ans et la mère pour ne pas avoir dénoncé ces faits.

Les événements remontent au 17 octobre dernier, dans la commune de Thizy-les-Bourgs. Le couple est parent de trois enfants, âgés à l'époque de 5 ans, 3 ans et 20 mois. Le père a giflé son enfant après une situation tendue à la maison. Quelques jours plus tard, à l’école, le garçonnet semble vouloir se confier à sa maîtresse, mais sa mère l’en empêche. C’est l’établissement scolaire qui, préoccupé, décide de faire un signalement, rapporte le Progrès.

Le père est ainsi placé en garde à vue et les enfants sont placés sous la protection des services sociaux pendant trois mois. Finalement, les enfants sont rendus à leurs parents, avec un suivi régulier assuré par l'aide sociale à l'enfance pour s'assurer de la stabilité du foyer.

Lors du procès, les parents ont affirmé avoir entrepris des démarches pour rétablir une stabilité familiale, notamment par le biais d'une thérapie. Le tribunal a prononcé des peines “d'avertissement” : trois mois de prison avec sursis pour le père, assortis d’un stage de responsabilité parentale. La mère devra également suivre ce stage. Le couple est de plus condamné à verser des dommages et intérêts. Le père devra verser 1 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral et corporel à l’administrateur ad hoc, qui s'est constitué partie civile au nom de l’enfant. La mère, quant à elle, devra payer 300 euros pour le préjudice moral.