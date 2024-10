Tirs de mortiers, voiture incendiée, jets de pierres sur le personnel : matinée très tendue à la cité scolaire Sembat-Seguin de Vénissieux

Des "évènements inadmissibles". Tels sont les mots de l’ensemble des syndicats CGT, FO, SNES et SUD de la cité scolaire Sembat-Seguin après des incidents survenus ce jeudi matin devant l’établissement.

Peu avant 8 heures, de nombreux tirs de mortiers ont été signalés, "dont certains à tir tendu en direction des personnels", dénoncent les syndicats qui mettent également en avant des tirs de fumigènes.

Des poubelles et des caddies ont également été incendiées devant le portail de l’établissement. "Une voiture a également été incendiée dans la rue qui jouxte le lycée, et des personnels arrivant en voiture au lycée ont été visés par des jets de pierres", ajoutent les syndicats.

"Les personnels ont alerté à de nombreuses reprises le rectorat depuis l’année précédente et à l’occasion de deux audiences en cette rentrée. (…) Pour autant, le rectorat a choisi délibérément d’ignorer ces alertes et de ne pas débloquer les moyens permettant d’apaiser le climat scolaire", déplorent-ils.

La cité scolaire Sembat-Seguin n’a pour autant pas été fermée ce jeudi matin. "Les personnels comme les élèves des Lycées des quartiers populaires ont le droit de travailler dans un environnement serein : la banalisation de tels incidents graves, pouvant causer non seulement des traumatismes psychiques mais aussi des infirmités permanentes chez les élèves comme les personnels n’est pas acceptable. Le rectorat et l’Etat, comme employeurs public, ont l’obligation de protéger la santé et la sécurité des personnels et des élèves ! Cela ne passe certainement pas des suppressions de moyens !", concluent les syndicats.

La direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) nous précise que c'est "un important groupe d'élèves" qui a provoqué ces différents troubles aux alentours de 8h devant le lycée Marcel Sembat à Venissieux. Les services de police sont intervenus rapidement et ont procédé à une interpellation, permettant le retour au calme.