Lyon : après des mois de crises, Alila placé en liquidation judiciaire

Mais ce jeudi, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la filiale de gestion Alila. Ce qui sonne le glas du promoteur immobilier spécialisé dans le logement social.

"Ces derniers jours, l’issue semblait inéluctable, mais jusqu’au bout, nous avons voulu y croire. Nos partenaires bancaires, les détenteurs d’obligations relance et principaux créanciers nous avaient témoigné leur soutien, mais cela n’a malheureusement pas suffi", s'émeut le PDG Hervé Legros dans un communiqué de presse, évoquant "la fin d’une histoire humaine et collective, et c’est un chapitre qui se referme avec une grande douleur".

Entre la crise de l'immobilier et les nombreuses révélations sur les dirigeants du groupe, Alila était dans l'oeil du cyclone et faisait face à des créanciers et des partenaires de moins en moins patients et conciliants. Un prestataire venait même d'assigner Alila à payer 1,463 million d'euros d'astreinte.

Hervé Legros avait récemment réclamé au tribunal de commerce de pouvoir bénéficier d'une procédure de sauvegarde accélérée, mais les juges l'ont refusée, obligeant Alila à se déclarer en état de cessation des paiements, et logiquement se diriger vers la liquidation.

En début d'année, Hervé Legros avait été mis en examen pour travail dissimulé, abus de biens sociaux, faux et usage de faux et harcèlement moral. Une enquête ouverte avait entraîné des perquisitions dans ses locaux de la Cité Internationale ainsi qu'une garde à vue qui concernait également son épouse.