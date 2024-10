Top 14 : le LOU défie Bayonne pour une 14e victoire consécutive à domicile

Une question se pose : les Lyonnais parviendront-ils à conserver leur invincibilité à domicile pour un 14e match consécutif ? Les hommes de Fabien Gengenbacher n'ont en effet subi aucune défaite sur la pelouse de Gerland depuis le 11 novembre 2023.

"On ne s’est pas concentré sur l'idée qu'on atteindrait 14 victoires consécutives si l'on gagnait ce week-end, on s’est plutôt focalisé sur notre préparation pour affronter Bayonne, une belle équipe, et sur ce qui n’a pas fonctionné le week-end dernier" a confié Mickael Guillard, troisième ligne du LOU.

L’entraîneur des rouge et noir, Fabien Gengenbacher estime s'être concentré sur le bloc de 9 matchs à venir, et donc sur la rencontre de demain afin de rester dans une "dynamique de succès à domicile" mais aussi de rebondir à la suite de la défaite de samedi dernier face à Perpignan.

Cette série de victoires à domicile a permis aux joueurs de renforcer leur confiance lorsqu'ils foulent la pelouse du Matmut Stadium de Gerland.

"On s'appuie sur un niveau de confiance collectif plus élevé à domicile. L’an dernier, on a pu s’en sortir en partie grâce à cela. Notre dernier match ici a été positif, même s’il n’était pas parfait, et on doit rester dans cette continuité" a ajouté l’entraîneur.

Fabien Gengenbacher explique que c'est une opposition de taille qui attend les Lyonnais face à une équipe Bayonnaise en pleine forme, restant sur deux victoires consécutives, dont un impressionnant 37-7 contre le Stade Rochelais. "C’est une équipe qui a énormément d’atouts et ils s’appuient sur des joueurs d’expérience".

"Ce sera forcément un match difficile", admet Mickael Guillard.

Après huit journées de championnat, le classement reste très serré entre les équipes. Le LOU Rugby occupe la 8e place avec 18 points, à égalité avec Bayonne, et se situe juste derrière Toulon, qui occupe la 4e place avec seulement un point de plus.

"Un de nos objectifs en début de saison est de rester invaincus à domicile, et pour l'instant, nous y parvenons. Si on gagne ce week-end, on accède au top 4. On est bientôt à un tiers de la saison, il reste deux matchs avant la trêve internationale, donc si nous sommes dans le top 4 ou le top 6 à ce moment-là, l'objectif sera atteint" déclare le joueur de 3e ligne.

La rencontre se déroulera sans Cedate Gomes Sa, blessé lors du dernier match à Perpignan, tandis qu'Arno Botha, Liam Allen et Charlie Cassang seront de retour pour affronter Bayonne.

Coup d’envoi ce samedi à 16h30 sur Canal +.