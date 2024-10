Loto de la biodiversité : deux projets retenus en Auvergne-Rhône-Alpes

Dans la lignée du "Loto du patrimoine", le "Loto de la biodiversité", également appelé loto "Mission Nature", a pour objectif de soutenir des projets de protection de la nature via des tickets à gratter à 3 euros permettant de remporter jusqu’à 30 000 euros.

La seconde édition est lancée ce lundi une nouvelle fois par l’Office français de la biodiversité (OFB) et la Française des Jeux (FDJ) avec 19 projets retenus dans toute la France et répartis en quatre catégories (prairie, zone humide, océan et littoral et forêt).

Deux d’entre eux se trouvent en Auvergne-Rhône-Alpes. Le premier, baptisé Agri’Mares, vise à restaurer des mares agricoles dans la région tandis que le second consiste à réintroduire du pin de Salzmann sur la commune de Banne en Ardèche.

Le but de cette seconde édition du loto "Mission Nature" est de récolter 10 millions d’euros.