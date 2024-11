Parcours ombragé place Bellecour : un "gaspillage des deniers publics" selon Pierre Oliver

Mais le maire de Lyon a été obligé de faire machine arrière, puisqu'il est impossible de planter des arbres à cause du parking souterrain et du métro.

Son projet de parcours ombragé a été présenté ce mardi aux médias. Et pour le maire du 2e arrondissement de Lyon et patron de la droite lyonnaise Pierre Oliver, la promesse de végétalisation a été "trahie".

"Aucun arbre ne figure dans ce projet. Cette absence de végétalisation concrète démontre une vision à courte vue, à rebours des engagements pris pour adapter notre ville aux défis climatiques actuels", fustige l'élu LR.

"Il est inadmissible de dépenser près de 1,6 million d’euros pour une installation dont la pertinence reste largement à prouver. En période de rigueur budgétaire, engager une telle somme relève du gaspillage des deniers publics", poursuit Pierre Oliver, qui demande à Grégory Doucet de renoncer à ce projet de parcours ombragé.

D'autant que selon le maire du 2e, il pourrait avoir des conséquences sécuritaires, car l'espace serait "propice aux rassemblements peu contrôlés" et deviendrait "un lieu de squat et un point de trafic de drogue, au détriment de la tranquillité et de la sécurité des riverains de la place Bellecour".