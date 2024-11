"Tu veux devenir Anne Hidalgo ?" : un célèbre Tiktokeur interpelle Grégory Doucet à cause des travaux à Lyon

Et à plusieurs reprises, on a pu voir germer sur les réseaux sociaux des contenus à la gloire des initiatives prises par la Ville ou la Métropole de Lyon proposés par des vidéastes locaux. Roman Doduik qui fait la promo des Soirées jeunesses de la mairie, memesdelyon qui fait celle du nouveau logo TCL...

Mais lorsqu'ils sont naturels et non rémunérés, ces influenceurs proposent des vidéos dans lesquelles ils disent ce qu'ils pensent vraiment de la ville. Ce fut le cas avec Cécile Siméone, qui fustigeait les aménagements sur la route réalisés par les Verts, qui auraient favorisé selon elle son agression par un cycliste. Ou encore Bassem Braïki ou Jhon Rachid.

Mauvais pub également faite par Adel, connu sous le pseudonyme Sarkodamelio (plus de 750 000 abonnés) pour ses imitations d'Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy ou encore Jerry des Totally Spies. Sur un compte secondaire, avec beaucoup moins d'abonnés (700 abonnés), on le voit galérer à circuler dans les rues de Lyon sur un Vélo'v à cause des travaux.

"Les Lyonnais, on va finir par devenir des Parisiens, à vouloir détester notre mairie. Je ne sais pas qui est le maire de Lyon mais tu veux devenir Anne Hidalgo ? Toute la ville est en travaux, j'ai failli mourir", interpelle l'étudiant lyonnais, qui critique également les Vélo'v dont les roues sont, selon lui, systématiquement défaillantes.

Comme souvent, c'est Grégory Doucet qui prend pour Bruno Bernard, puisque c'est la Métropole de Lyon qui conduit et finance la grande majorité des travaux de voirie dans l'agglomération, parfois même contre l'avis des mairies.