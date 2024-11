Saint-Priest : un salon de coiffure fermé pour emploi illégal de travailleurs étrangers

Le 4 novembre 2024, le préfet du Rhône a signé un arrêté ordonnant la fermeture administrative du salon de coiffure “BARBER SHOP”, situé au 7 rue Anatole France à Saint-Priest, pour une durée d’un mois. Cette décision fait suite à des contrôles de police qui ont révélé des infractions “graves” à la réglementation du travail.

Lors de deux interventions, le 16 mai 2023 et le 10 mai 2024, menées par l’Office de Lutte contre le Trafic de Migrants (Antenne de Lyon), des infractions similaires ont été constatées. Lors du premier contrôle, les agents ont découvert un ressortissant tunisien, sans autorisation de travail, en train de couper les cheveux d’un client.

Lors du second contrôle, trois individus ont pris la fuite à l’arrivée des policiers, dont l’un, également en position de travail, qui s’avérait être un ressortissant tunisien en situation irrégulière. Ce dernier avait par ailleurs abandonné, dans sa fuite, une carte d’identité italienne qui s’est révélée fausse.

Malgré les observations formulées par le gérant et son conseil, la préfecture a jugé que les éléments retenus étaient suffisamment importants pour justifier une sanction. L’arrêté souligne que “la gravité de l’infraction constatée” a conduit à “la nécessité de prendre une mesure de fermeture administrative”.

Le salon, qui emploie officiellement six salariés depuis son ouverture en mars 2018, risque des sanctions plus lourdes si cette fermeture est contournée. L’article 2 de l’arrêté prévoit des peines pouvant aller jusqu’à deux mois d’emprisonnement et une amende de 3 750 euros en cas de non-respect de l’arrêté.