Gilles Gascon : "20 victimes par jour dans les TCL, la sécurité n'est pas la priorité du Sytral"

Alors que le Sytral dépense énormément en ce moment (unification du réseau, nouveau logo, nouveau siège), Gilles Gascon considère que certaines enveloppes pourraient être utilisées autrement. Selon le maire LR de Saint-Priest, il y a "20 victimes par jour" d'agressions physiques ou verbales dans les TCL. "D'après Bruno Bernard, les chiffres sont exceptionnels et très bons", se moque-t-il.

Pour Gilles Gascon, il convient de lancer une police métropolitaine dans les transports en commun. Et l'argent est tout trouvé selon lui : "Est-ce qu'il est indispensable de déménager le siège du Sytral pour environ 43 millions d'euros avec 5700 euros de loyer à régler aux HCL par an ?"

"Assurer la sécurité des métropolitains, c'est une priorité. Mais ça ne l'est pas pour le président du Sytral", poursuit l'élu LR.

Gilles Gascon a également peu goûté la campagne de communication de la Métropole dans les zones en travaux et cette accroche "Ca vous gonfle ?". "C'est du mépris, se désole l'édile san-priod. On a besoin de réunir les gens, et là on se moque de la situation. Il n'y a pas une rue qui n'est pas en travaux, on méprise le citoyen. (...) C'est un dérapage de communication inadmissible".

00:00 Sécurité dans les TCL

05:03 Développement du réseau

07:30 Communication de la Métropole de Lyon

08:52 Quel élan nouveau donner aux transports ?

11:27 Métropolitaines 2026