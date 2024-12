Béatrice de Montille : "J'ai envie d'être adoubée par les Lyonnais"

Ce mercredi soir, Béatrice de Montille réunissait 250 personnes à In-Sted pour une réunion thématique sur la qualité de vie. Avec son association politique Lyon au Coeur qui revendique 115 adhérents, la conseillère municipale veut "créer une dynamique".

"On gagne une campagne électorale quand on a une équipe et un projet qui va inciter les gens à sortir de chez eux pour aller voter", assène celle qui vise "500 adhérents en juin et 1000 à la fin de l'année 2025".

Pourtant, malgré ces démonstrations de force, Béatrice de Montille n'est pas (encore) candidate à la mairie de Lyon. Un poste convoité par de plus en plus de personnalités à droite et au centre. "Je serai candidate quand je sentirai vraiment une large équipe derrière moi. (...) J'ai envie d'être adoubée par les Lyonnais", conclut-elle, comme un pied de nez à la probabilité que les candidats soient investis par Paris.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Qualité de vie à Lyon

01:26 Amour de Lyon

04:12 Lyon au Coeur

05:40 Pas (encore) candidate

08:55 David Lisnard