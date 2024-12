LOU : Ethan Dumortier à l'arrêt pour une durée de 4 mois

Le joueur du LOU rugby, Ethan Dumortier, a été victime d’une rupture du ligament interne de la cheville gauche ce samedi lors de son match en Challenge Cup face aux Zèbres. Le joueur international va donc devoir subir une opération au cours de la semaine, le projetant hors du terrain environ quatre mois.

Cette blessure cause quelques problèmes pour le staff de l’équipe de rugby, accumulant les absences à ce poste en février-mars.

En effet, le joueur Xavier Mignot aura d’ores et déjà rejoint les États-Unis avec le club de la Nouvelle-Orléans. Quant à Monty Ioane (Italien) et Davit Niniashvili (Géorgien), ils risquent tous deux d’être sélectionnés dans leur pays pour le Tournoi des VI Nations et le Tournoi B.