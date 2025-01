Lyon : des enquêtes ouvertes pour viols et agressions sexuelles à l’école de santé des armées

Le parquet de Lyon a ouvert une enquête pour viols et agressions sexuelles au sein de l’école de santé des armées basée à Bron. Huit enquêtes militaires sont déjà en cours.

Selon France 3, les faits se seraient déroulés en 2023 et 2024. Plusieurs personnes seraient mises en cause, dont un militaire allemand accusé de viol lors d’un gala annuel. Le nombre de victimes n’a pas été précisé. Au moins une jeune femme aurait été droguée et agressée lors d’une soirée organisée par l’école.

Cité par Le Figaro, la direction des établissements reconnaît des faits "extrêmement graves" et assure avoir mis en place des mesures conservatoires à l’encontre des auteurs présumés.