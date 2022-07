Viols dans une chicha à Lyon : le procès de nouveau renvoyé !

Le verdict du procès des viols présumés dans une chicha de Lyon en 2017 ne sera pas rendu cette semaine. Les débats ont été renvoyés à une date ultérieure en raison de l’état de santé d’un des deux co-accusés souffrant de problèmes cardiaques, rapporte le Progrès. Il s’agit du quatrième renvoi de l’affaire jugée à huis-clos depuis le début de la semaine devant les assises du Rhône.

Pour rappel, les faits s’étaient déroulés en novembre 2017 dans une chicha du quai Arloing dans le 9e arrondissement de Lyon. Deux jeunes femmes âgées d’une vingtaine d’années auraient été violées à plusieurs reprises sous la menace d’une paire de ciseaux. D’après leurs propos, elles auraient été obligées de consommer de la cocaïne et auraient été retenues pendant plus de 10 heures dans le bar avant d’être secourues le lendemain par les policiers. Ces derniers avaient alors interpellé deux hommes âgés à l’époque de 46 et 39 ans.

Déjà prévu en septembre 2020, le procès avait été retardé après le malaise cardiaque de l'un des deux accusés. Il avait ensuite été décalé en janvier dernier mais avait à nouveau dû être annulé en cours d'audience car le même suspect avait été testé positif au Covid-19.