Lyon à la traîne dans le classement des grandes villes françaises où l'on vit le mieux

Le classement des grandes villes françaises (plus de 100 000 habitants), publié par Ville de Rêve, a révélé des résultats inattendus. Dijon arrive en tête avec un score de 79/100, suivie par Brest (78/100) et Angers (77/100). Lyon, malgré son dynamisme économique et culturel, peine à se hisser aux premières places et se classe 20e sur 24.

Le site Ville de Rêve s’est appuyé sur plusieurs critères pour établir ce classement, notamment :

Le logement (prix, disponibilité et confort)

(prix, disponibilité et confort) L’environnement (qualité de l’air, accès à la nature)

(qualité de l’air, accès à la nature) L’économie et l’emploi

La mobilité et les transports

Les services publics et la santé

La sécurité et le bien-être

Sur certains de ces points, Lyon souffre d’un coût de la vie élevé, de problèmes de pollution et d’une mobilité urbaine fréquemment critiquée, notamment en raison de la congestion routière et de la saturation des transports en commun.

Saint-Étienne, 6e du classement

Si Lyon peine à se hisser dans le haut du classement, sa voisine Saint-Étienne semble mieux lotie sur certains aspects. Moins chère, plus verte et offrant une meilleure accessibilité au logement, la ville stéphanoise apparaît comme une alternative plus abordable.

Cependant, Saint-Étienne souffre d’un dynamisme économique moins marqué que Lyon, avec un marché de l’emploi plus restreint et une offre culturelle et événementielle plus limitée.