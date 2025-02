Yves Blein pointé du doigt dans un possible conflit d’intérêts sur l’hébergement des migrants

L’ancien député (LREM) du Rhône, Yves Blein, est au cœur d’une polémique concernant le fonctionnement de l’association 2ChosesLune, qui gère l’hébergement d’urgence des migrants. Selon une enquête du Figaro, les salariés de l’association dénoncent un "conflit d’intérêts" et "un gaspillage d'argent public" avec l’entreprise Dom’Ici, spécialisée dans la location de bungalows, et dont Yves Blein est actionnaire. Cette société serait le seul prestataire de l’association depuis sa création en 2012, captant ainsi une part importante des subventions publiques allouées à l’hébergement des migrants.

Les salariés de 2ChosesLune ont appelé à la grève ce vendredi 31 janvier, organisant des rassemblements à Caen, Bourgoin-Jallieu et Montpellier pour protester contre ce qu’ils considèrent comme une gestion financière "opaque" et préjudiciable à leur mission. Le rachat de Dom’Ici par Yves Blein en 2021 aurait, selon eux, marqué un tournant, avec des décisions avantageant l’entreprise privée au détriment de l’association.

Parmi les griefs soulevés, figure notamment un protocole financier jugé défavorable à l’association, entraînant des remboursements de dettes avec intérêts à Dom’Ici. De plus, plusieurs administrateurs de 2ChosesLune seraient des proches d’Yves Blein, renforçant l’impression d’un "entre-soi indéniable", selon les propos de David Kimelfeld (ancien trésorier), rapportés par Le Figaro. Cette situation compromettrait la transparence et l’indépendance de la gouvernance de l’association.

Autre point de tension : la qualité des prestations fournies par Dom’Ici. Plusieurs bungalows mis à disposition des migrants seraient vétustes, et leur entretien, autrefois pris en charge par l’entreprise, est désormais facturé à l’association. Un incendie survenu en juin dernier dans un village mobile de Caen, ayant coûté la vie à un occupant, a ravivé les critiques sur l’état des logements proposés par Dom’Ici.

Face à ces accusations, Yves Blein défend la légalité des contrats passés entre Dom’Ici et 2ChosesLune, assurant que les prestations sont facturées selon des devis en bonne et due forme. Cependant, plusieurs préfectures, dont celle de l’Hérault, ont récemment demandé à l’association de renégocier ces contrats, jugeant les loyers excessifs. Les salariés réclament à présent une refonte de la gouvernance de 2ChosesLune et un contrôle accru de l’utilisation des fonds publics destinés à l’hébergement d’urgence.