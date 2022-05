Législatives : le député Yves Blein répond à Jean-Luc Mélenchon sur les accusations de harcèlement sexuel

Le leader de la France Insoumise accusait les journalistes de s’être acharné sur son ex-candidat aux législatives dans la 14e circonscription et d’avoir omis de parler de la plainte pour harcèlement sexuel déposée contre le député sortant Yves Blein.

Ce lundi, le parlementaire investi par Renaissance pour viser un troisième mandat répond à Jean-Luc Mélenchon dans un courrier également adressé aux médias.

"Cher Jean-Luc, je me permets de t’appeler par ton prénom car on se connaît bien tous les deux pour avoir milité ensemble pendant de longues années au Parti socialiste. Tu étais d’ailleurs venu me soutenir à Feyzin lors des élections municipales de 2001 alors que tu étais membre du gouvernement de Lionel Jospin", débute Yves Blein.

L’ancien maire de Feyzin évoque ensuite la fameuse plainte qui, selon lui, "s’apparente fort en effet à une machination politique opportunément déposée il y a six mois dans le seul objectif de m’empêcher d’être candidat aux élections législatives. Tu imagines bien que si j’avais quoi que ce soit à me reprocher, je ne l’aurais pas été ! Je n’ai absolument rien à me reprocher, mon cher Jean-Luc".

"Tu as loupé ton coup politique, assène Yves Blein. Le mieux est sans doute de le reconnaître et de laisser à présent les électeurs de la circonscription choisir leurs représentants dans la quiétude et la sérénité".

Pour rappel, Yves Blein (Ensemble!) fait notamment face à Idir Boumertit (NUPES), Bruno Attal (Reconquête!), Damien Monchau (RN) et Réjane Cloupet (LR). Michèle Picard (PCF), un temps dissidente, s’est retirée de la course ce lundi.