Il allait être tué et mangé à la Part-Dieu à Lyon : le petit bouc a été adopté

La SPA de Lyon et du Sud-Est donne des nouvelles d'Albert, ce petit bouc qui aurait pu être le protagoniste d'un sordide fait divers.

Pour rappel, il avait été mis dans un sac par un ressortissant nigérian qui le frappait et tentait de le tuer, en pleine gare de la Part-Dieu il y a quelques semaines. Et ce dans le but de le manger.

De plat de résistance à balades dans la nature, le bouc vit plutôt bien son sauvetage.

Il a donc été adopté et vit désormais dans une famille au milieu de chèvres, de chevaux, de chiens et de chats. "Après avoir connu la souffrance il va se reconstruire et pouvoir jouir d'une vie de petit bouc choyé et très bien entouré", commente la SPA.

L’association avait déposé plainte pour sévices graves et actes de cruauté. Une enquête est en cours pour retracer la provenance de l’animal, qui n’avait aucun signe d’identification.