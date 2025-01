Lyon : un homme maltraite un petit bouc ligoté dans un sac près de la gare Part-Dieu

Le comportement violent d’un homme âgé de 25 ans, de nationalité nigériane, a alerté des passants ce dimanche 12 janvier dans le 3e arrondissement de Lyon. Selon plusieurs témoins, en pleine après-midi, l’individu frappait un petit bouc, tentant de lui tordre le cou et de lui cogner la tête contre le sol. Les cris de l’animal, enfermé dans un sac de sport, ont poussé une personne à contacter la police.

Rapidement sur les lieux, les forces de l’ordre ont interpellé le suspect et découvert l’animal muselé et les pattes liées avec de la ficelle. L’homme a reconnu avoir acheté le bouc clandestinement et prévoyait de l’abattre pour sa consommation personnelle.

La SPA de Lyon, alertée par la police, a pris en charge l’animal. Visiblement en état de maigreur et souffrant de troubles locomoteurs, le bouc a reçu des soins dans un refuge. L’association a déposé plainte pour sévices graves et actes de cruauté. Une enquête a été ouverte pour retracer la provenance de l’animal, qui n’avait aucun signe d’identification.

Après son sauvetage, le bouc devrait être proposé à l’adoption dès la fin de la semaine. Les adoptants devront respecter les règles d’identification et de déclaration à la Chambre d’Agriculture, une procédure déjà entamée par la SPA.