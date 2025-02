Villeurbanne : coups de feu en pleine rue, un jeune homme blessé au visage et au thorax

Les faits se sont produits le 9 février, peu après 21 heures, dans le quartier des Gratte-Ciel, rue Branly. Alertés par des riverains signalant des coups de feu et des cris, les policiers ont découvert sur place des traces de sang mais aucune victime ni douille, compliquant l'identification de l'arme utilisée.

Près d'une heure plus tard, un jeune homme s'est présenté aux urgences du Médipôle de Lyon-Villeurbanne. Touché par trois projectiles au thorax et au visage, il a été rapidement pris en charge et opéré ce lundi matin. Son pronostic vital n'est pas engagé.

L'enquête, confiée à la division de la criminalité territoriale (DCT). Si Villeurbanne a été récemment secouée par des fusillades en lien avec le trafic de stupéfiants, cette tentative de meurtre s'inscrirait, elle, dans un cadre privé. Ainsi L’hypothèse d’une querelle amoureuse est envisagée par les enquêteurs pour expliquer cette explosion de violence.

L'auteur des coups de feu reste activement recherché.