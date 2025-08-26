Faits Divers

Lyon : coups de feu près de la gare Part-Dieu, une personne blessée

Lyon : coups de feu près de la gare Part-Dieu, une personne blessée
Lyon : coup de feu près de la gare Part-Dieu, une personne blessée - LyonMag

Les policiers ont été appelés en urgence lundi soir.

Au moins trois coups de feu ont été tiré ce lundi soir. Les faits se sont produits aux alentours de 22h30, rue des Petites-Sœurs, dans le quartier de la Villette (Lyon 3e), à proximité immédiate de la gare Part-Dieu.

Prévenus par des riverains, les policiers ont découvert sur place des traces de sang, sans pour autant retrouver de blessé ni d’impact de tir visible, rapporte Le Progrès.

La victime, à priori un homme, a finalement été localisée dans un centre hospitalier où elle avait été transportée par des témoins. Son pronostic vital ne serait pas engagé.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de ces coups de feu.

Tags :

coup de feu

blessé par balles

14 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Une chance pour la France le 26/08/2025 à 13:59

Autant le "sentiment d'insécurité" c'est pour enfumer la populace, autant le "sentiment d'impunité" c'est pas du pipeau...

Signaler Répondre
avatar
Pratique et chic le 26/08/2025 à 13:39
Faust a écrit le 26/08/2025 à 12h32

Cela devait arrivé ! 3 mois qu'un point de deal s'est installé à l'angle rue des teinturiers, rue Baraban. Tous les soirs c'est le bordel avec passage de trottinettes pour ramener l'argent souvent à la même Audi. Entre 10 et 20 racailles (avec chaises de camping) qui viennent se restaurer dans le nouveau restaurant à l'angle de la rue Saint-anne de Baraban qui a dû réduire sa terrasse en conséquence !
Pour info, les services de police sont informés.

C'est comme la four auto-nettoyante. Tant que cela reste entre racailles sans intérêt RAS pour les gens de bon aloi. Il y a une forme de régulation interne qu'il ne faut pas perturber.

Signaler Répondre
avatar
Chris696969 le 26/08/2025 à 13:28
Bon a écrit le 26/08/2025 à 12h23

Pourtant avec toutes les pistes cyclables degenrées qu’il y a dans ce quartier ça devait être complètement apaisé !

Mais c'est apaisée... C'est sûr...

Les riverains ont dû confondre avec le bruit d'un pneu de vélo qui éclate, et les traces de sang sont en réalité de la peinture rouge posée là par des supporters d'une équipe de foot britannique d'extrême droite qui récupèrent ...

Tout s'explique...

Signaler Répondre
avatar
Faust le 26/08/2025 à 13:21

Petit complément d'information : la rue des petites soeurs est l'emplacement des 2 entrées des écoles maternelles et primaires Mourguet (cela promet pour la rentrée scolaire !). Elle est interdites aux voitures mais ces racailles ont un scooter qui circulait hier soir jusqu'à 1h du matin avec 2 abrutis sans casques.

Signaler Répondre
avatar
Jay le 26/08/2025 à 13:17
Faust a écrit le 26/08/2025 à 12h32

Cela devait arrivé ! 3 mois qu'un point de deal s'est installé à l'angle rue des teinturiers, rue Baraban. Tous les soirs c'est le bordel avec passage de trottinettes pour ramener l'argent souvent à la même Audi. Entre 10 et 20 racailles (avec chaises de camping) qui viennent se restaurer dans le nouveau restaurant à l'angle de la rue Saint-anne de Baraban qui a dû réduire sa terrasse en conséquence !
Pour info, les services de police sont informés.

Que fait la préfète ?

Signaler Répondre
avatar
Le Parti de Loi et d'Ordre le 26/08/2025 à 13:05
moi a écrit le 26/08/2025 à 12h46

et voila, encore un qui va nous coûter en soins médicaux.... s ils savaient tiré cela coûterai moins cher au con-tribuable

En effet. Cela ferait plaisir à Monsieur Bayrou pendant cette période d'austérité imposée.

Signaler Répondre
avatar
lafrancedemacron le 26/08/2025 à 13:00
Faust a écrit le 26/08/2025 à 12h32

Cela devait arrivé ! 3 mois qu'un point de deal s'est installé à l'angle rue des teinturiers, rue Baraban. Tous les soirs c'est le bordel avec passage de trottinettes pour ramener l'argent souvent à la même Audi. Entre 10 et 20 racailles (avec chaises de camping) qui viennent se restaurer dans le nouveau restaurant à l'angle de la rue Saint-anne de Baraban qui a dû réduire sa terrasse en conséquence !
Pour info, les services de police sont informés.

la police a consigne de laisser faire, pas de vagues. C’est la France que va laisser Macron!

Signaler Répondre
avatar
Chris696969 le 26/08/2025 à 12:57

Vous êtes sûr que ce n'était pas le bruit d'un pneu de vélo qui a éclaté ?

Parce que franchement dans une métropole apaisée, des coups de feu ce n'est pas réaliste...

Signaler Répondre
avatar
moi le 26/08/2025 à 12:46

et voila, encore un qui va nous coûter en soins médicaux.... s ils savaient tiré cela coûterai moins cher au con-tribuable

Signaler Répondre
avatar
macrote1er le 26/08/2025 à 12:44

il faut de toute urgence augmenter le nombre de pistes cyclables, augmenter la largeur des passages piétons et surtout mettre fin au stationnement gratuit du mois d’août ainsi nous pourrons retrouver une ville apaisée!

Signaler Répondre
avatar
Faust le 26/08/2025 à 12:32

Cela devait arrivé ! 3 mois qu'un point de deal s'est installé à l'angle rue des teinturiers, rue Baraban. Tous les soirs c'est le bordel avec passage de trottinettes pour ramener l'argent souvent à la même Audi. Entre 10 et 20 racailles (avec chaises de camping) qui viennent se restaurer dans le nouveau restaurant à l'angle de la rue Saint-anne de Baraban qui a dû réduire sa terrasse en conséquence !
Pour info, les services de police sont informés.

Signaler Répondre
avatar
papyrebel le 26/08/2025 à 12:27

Après avoir traversé la forêt de Sherwood , Robin des villes continue de taquiner" le Sheriff "de la bonne ville de Lyon et son équipage qui ne cessent de lui chercher des "noises" ! Peu lui chaut , les manants le soutiennent et approuvent ses actions libératrices ! Longue vie à Robin !

Signaler Répondre
avatar
Bon le 26/08/2025 à 12:23

Pourtant avec toutes les pistes cyclables degenrées qu’il y a dans ce quartier ça devait être complètement apaisé !

Signaler Répondre
avatar
oh le 26/08/2025 à 12:08

Un sentiment d'apaisement aux alentours de la gare Part-Dieu

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.