Lyon : coups de feu près de la gare Part-Dieu, une personne blessée

Au moins trois coups de feu ont été tiré ce lundi soir. Les faits se sont produits aux alentours de 22h30, rue des Petites-Sœurs, dans le quartier de la Villette (Lyon 3e), à proximité immédiate de la gare Part-Dieu.

Prévenus par des riverains, les policiers ont découvert sur place des traces de sang, sans pour autant retrouver de blessé ni d’impact de tir visible, rapporte Le Progrès.

La victime, à priori un homme, a finalement été localisée dans un centre hospitalier où elle avait été transportée par des témoins. Son pronostic vital ne serait pas engagé.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de ces coups de feu.