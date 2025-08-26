Lyon : coups de feu près de la gare Part-Dieu, une personne blessée

Au moins trois coups de feu ont été tiré ce lundi soir. Les faits se sont produits aux alentours de 22h30, rue des Petites-Sœurs, dans le quartier de la Villette (Lyon 3e), à proximité immédiate de la gare Part-Dieu.
Prévenus par des riverains, les policiers ont découvert sur place des traces de sang, sans pour autant retrouver de blessé ni d’impact de tir visible, rapporte Le Progrès.
La victime, à priori un homme, a finalement été localisée dans un centre hospitalier où elle avait été transportée par des témoins. Son pronostic vital ne serait pas engagé.
Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de ces coups de feu.
Autant le "sentiment d'insécurité" c'est pour enfumer la populace, autant le "sentiment d'impunité" c'est pas du pipeau...Signaler Répondre
C'est comme la four auto-nettoyante. Tant que cela reste entre racailles sans intérêt RAS pour les gens de bon aloi. Il y a une forme de régulation interne qu'il ne faut pas perturber.Signaler Répondre
Mais c'est apaisée... C'est sûr...Signaler Répondre
Les riverains ont dû confondre avec le bruit d'un pneu de vélo qui éclate, et les traces de sang sont en réalité de la peinture rouge posée là par des supporters d'une équipe de foot britannique d'extrême droite qui récupèrent ...
Tout s'explique...
Petit complément d'information : la rue des petites soeurs est l'emplacement des 2 entrées des écoles maternelles et primaires Mourguet (cela promet pour la rentrée scolaire !). Elle est interdites aux voitures mais ces racailles ont un scooter qui circulait hier soir jusqu'à 1h du matin avec 2 abrutis sans casques.Signaler Répondre
Que fait la préfète ?Signaler Répondre
En effet. Cela ferait plaisir à Monsieur Bayrou pendant cette période d'austérité imposée.Signaler Répondre
la police a consigne de laisser faire, pas de vagues. C’est la France que va laisser Macron!Signaler Répondre
Vous êtes sûr que ce n'était pas le bruit d'un pneu de vélo qui a éclaté ?Signaler Répondre
Parce que franchement dans une métropole apaisée, des coups de feu ce n'est pas réaliste...
et voila, encore un qui va nous coûter en soins médicaux.... s ils savaient tiré cela coûterai moins cher au con-tribuableSignaler Répondre
il faut de toute urgence augmenter le nombre de pistes cyclables, augmenter la largeur des passages piétons et surtout mettre fin au stationnement gratuit du mois d’août ainsi nous pourrons retrouver une ville apaisée!Signaler Répondre
Après avoir traversé la forêt de Sherwood , Robin des villes continue de taquiner" le Sheriff "de la bonne ville de Lyon et son équipage qui ne cessent de lui chercher des "noises" ! Peu lui chaut , les manants le soutiennent et approuvent ses actions libératrices ! Longue vie à Robin !Signaler Répondre
Pourtant avec toutes les pistes cyclables degenrées qu’il y a dans ce quartier ça devait être complètement apaisé !Signaler Répondre
Un sentiment d'apaisement aux alentours de la gare Part-DieuSignaler Répondre