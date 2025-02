Rhône : les députés LFI dénoncent les fermetures de 158 classes et appellent à la grève

Dans un communiqué publié ce lundi 17 février, Gabriel Amard, Anaïs Belouassa-Cherifi, Idir Boumertit et Abdelkader Lahmar critiquent vivement la nouvelle carte scolaire dévoilée par l’Académie de Lyon.

"C'est une nouvelle dégradation des conditions d'apprentissage des élèves et des conditions de travail des personnels", écrivent-ils, rappelant que le Rhône perdra 83 postes d’enseignants à la rentrée 2025, conséquence du budget de l’État "imposé par 49-3 par M. Bayrou". Cela entrainera 158 fermetures de classes, touchant aussi bien les écoles en éducation prioritaire que les établissements situés en zone rurale.

Les députés pointent également l'absence de créations de postes pour les enseignants spécialisés dans les Réseaux d'Aides aux Élèves en Difficulté (RASED) et pour les remplaçants, alors que de nombreuses absences ne sont pas compensées.

"L'académie justifie ces fermetures par la baisse annoncée des effectifs d'élèves ? Mais c'était justement l'occasion d'améliorer les conditions d'enseignement et d'accueil", jugent-ils, estimant que la baisse des effectifs avancée par l’académie ne justifie pas ces fermetures.

Face à cette situation, les élus insoumis apportent leur "soutien plein et entier" aux syndicats et aux parents d’élèves mobilisés. Ils se joignent à l’appel à la grève lancé pour ce mardi 18 février, jour du comité social d’administration spécial départemental (CSASD), et demandent "l’annulation des fermetures de classes et des suppressions de postes prévues par le budget Bayrou".