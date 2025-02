L'Algérie refuse de reprendre un OQTF, l'individu violent de retour à Lyon

Nouvel épisode survenu la semaine dernière et qui confirme le climat de tension diplomatique qui règne entre la France et l'Algérie. Selon Tribune de Lyon, un ressortissant algérien faisant l'objet d'une OQTF délivrée par la préfecture de Haute-Savoie a été condamné à Lyon à six mois de prison ferme pour avoir insulté et mordu un policier lors de son transfert.

L'Algérien était tellement excité qu'il a été sanglé dans l'avion, et même casqué pour ne pas qu'il s'inflige des blessures à la tête.

Mais arrivés à Oran, les policiers et l'indésirable ont fait face au refus des autorités algériennes de reprendre leur ressortissant.

L'escorte n'a eu d'autre choix que de faire le chemin inverse, avec le retenu. Un coût non négligeable, à la fois en billets d'avion, mais aussi en rétention puisqu'il est retourné au CRA de Lyon jusqu'à ce que l'Algérie l'accepte. Sinon, les autorités françaises seront tenues de le laisser sortir au terme des 90 jours de rétention, seuil maximal autorisé.