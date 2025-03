Lyon : le promoteur immobilier Capelli placé en redressement judiciaire

A l'instar du promoteur immobilier lyonnais Capelli, né dans les années 1970 et qui vient d'être placé à sa demande en redressement judiciaire, avec une période d'observation de six mois.

C'est le tribunal de commerce de Paris qui a réservé ce mercredi ce traitement à la holding et à plusieurs sociétés du groupe familial présidé par Christophe Capelli.

Une étape logique pour le promoteur basé à Lyon qui a vu certains chantiers importants être stoppés voire abandonnés, et qui s'est séparé de nombreux collaborateurs, passant de 180 salariés à 90 ces trois dernières années.

Côté financier, Capelli restait sur un exercice 2023-2024 présentant 415,9 millions d'euros de dettes nettes, et des fonds propres négatifs de 26 millions d'euros. La publication des états financiers semestriels de l'exercice 2024-2025 a été suspendue, tout comme la cotation du titre en Bourse, gelée à 3,08 euros depuis le 9 septembre dernier.

"Dans cette période clé pour notre Groupe, je tiens à adresser mes sincères remerciements à l'ensemble de nos partenaires pour leur soutien précieux et leur confiance renouvelée. Je souhaite également saluer avec une profonde reconnaissance le travail et l'investissement de nos équipes. Leur mobilisation exemplaire et leur détermination sont des éléments fondamentaux qui nous permettent d'aborder l'avenir avec résilience", déclare le PDG Christophe Capelli dans un communiqué.

Capelli, installé dans le quartier de Gorge de Loup à Lyon, compte désormais sur un rebond du marché de l'immobilier, espéré pour ces prochains mois.