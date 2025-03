Lyon : le Collectif Hébergement en Danger organise une manifestation pour lutter contre l’explosion du sans-abrisme

Le Collectif Hébergement accompagne des personnes en situation de précarité liée à l’hébergement et au logement. Ce jeudi 13 mars, le collectif organise une manifestation pour défendre leurs causes et leurs demandes. Malgré l'abandon de l'expérimentation de remises à la rue pour fluidifier le dispositif d'hébergement d'urgnce, le rassemblement est maintenu à 13h, devant le siège de la Métropole rue du Lac, dans le 3e arrondissement.

Les professionnels du collectif remettent en cause les actions de l’État. Le droit au logement et à l’hébergement n’est pas respecté et toujours remis en cause : "Le droit d’accéder à un hébergement, c’est écrit dans la loi !".

En effet, en 2019, dans le Rhône, ce sont près 7 500 personnes qui étaient en attente d’un hébergement, alors qu’à l’heure actuelle, ce sont plus de 14 000 personnes recensées qui sont en attente d’un hébergement, et plus de 84 000 d’un logement. "La Rue TUE !", l’UNICEF a révélé une hausse, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, de 11% des enfants à la rue en 2024 comparé à 2023.

Depuis des années, les critères d’accès aux centres d’hébergement se durcissent. C’est aussi le cas concernant les contrats d’hébergement dans les Centres d’Hébergement d’Urgence, qui sont passés de 6 mois, à 3 mois.

Les professionnels de l’hébergement réclament un nombre suffisant d’hébergements pour permettre une mise à l’abri immédiate de toutes personnes à la rue, un arrêt des expulsions et des remises à la rue et la création de logements abordables, et la réquisition des bâtiments vides.