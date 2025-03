L’hippodrome de Lyon-Parilly fête ses 60 ans : "L’objectif, c’est de la convivialité"

Cette année, de nombreuses activités seront organisées à la suite de certaines courses. Entre cartes au trésor, et garden party le public a de quoi s’occuper. Des babyfoots ont notamment pris place dans le hall des paris. Les samedis 31 mai et 28 juin, des "cinémas sous les étoiles" auront lieu, avec la diffusion de "Dream Horse" et "Tempête". L’hippodrome installera aussi un côté shopping avec une boutique contenant de nouveaux articles avec le logo des 60 ans. Le public pourra donc repartir avec un petit souvenir, comme des casquettes, des mugs, ou encore des affiches.

De nouvelles infrastructures

Pour faire venir du public et des participants, l’hippodrome a effectué quelques changements.

Du côté des professionnels, un nouveau rond de marche, semi à l’ombre, a été construit. Il permet notamment aux publics d’être plus proches des chevaux.

La piste de trot a aussi été refaite, puisque l’épisode de vents violents fin novembre avait fait envoler toute la pouzzolane. La piste a donc été réapprovisionnée avec le même résidu volcanique que le précédent.

Pour entretenir les pistes, un système d’arrosage a été minutieusement installé. Une grosse réserve d’eau est par ailleurs disponible. Elle se remplie grâce aux fortes pluies et à l’eau de la douche qui est récupérée. Mais les plus gros travaux ont eu lieu sur le parcours d’obstacles. La rivière des tribunes a été réduite d’un mètre, elle mesure désormais 5 mètres. Un obstacle a notamment été entièrement refait. Anciennement un oxer, ce dernier s’est transformé en Fence irlandais pour mieux préparer les chevaux à l’obstacle suivant.

Jean-Claude Ravier, président de l’association des courses hippiques lyonnaises, explique ces choix : "L’objectif étant de permettre aux chevaux de sauter plus en hauteur, pour arriver sur l’obstacle suivant, qui est l’obstacle le plus difficile du parcours, et qui s’appelle l’open ditch. Car l’oxer se franchit plutôt en longueur."

Un dernier obstacle a été modifié pour cause d’accidents trop fréquents : le volpoum. L’obstacle se présente avec une marche haute, une zone plate, puis une marche basse. À la redescente, beaucoup d’accidents avaient lieu, elle a donc été modifiée. Le contre-bas a donc été remplacé par une butte qui redescend jusqu’à la piste. "Il n’y aura pas de deuxième saut, ce qui devrait fortement limiter les accidents. Tout ça, c’est pour la sécurité des jockeys et le bien-être animal", poursuit Jean-Claude Ravier.

Et enfin, un nouveau podium est mis en place pour les remises des prix.

Pour le public, le parvis devant les tribunes est en reconstruction. Anciennement en gravier depuis 60 ans, il sera désormais en herbe. Cela permettra une meilleure infiltration d’eau, une meilleure fraîcheur, et il sera complété par un terrain de jeu de boules.

"L’objectif, c’est de la convivialité, parce qu’on tient beaucoup à la convivialité sur les hippodromes de Lyon, et partout ailleurs", conclut Jean-Claude Ravier.

Du côté des courses, les compétitions habituelles seront présentes, notamment le Grand Prix de la fédération du Centre-Est qui se déroulera le 23 juin.