Vienne Condrieu Tourisme : le Pavillon du tourisme fête ses 10 ans, de nombreuses nouveautés arrivent

L’année 2025 marque les 10 ans du Pavillon du tourisme de Vienne Condrieu.

Olivier Sanejouand, directeur de l’office de tourisme de Vienne Condrieu a présenté les nouveautés qui s’ajoutent pour cet anniversaire. "Le Pavillon a été conçu comme une vitrine du territoire", explique ce dernier.

Des services complémentaires ont été développés, tels que l’ouverture début mars d’une conciergerie à vélos et à bagages. Vienne travaille aujourd’hui sur le principe de "séjour sans ma voiture". En effet, les visiteurs peuvent venir en train tout en déposant leurs bagages à la conciergerie pour la journée. "Même si tout n’est pas nouveau, tout sera opérationnel cette année", précise Olivier Sanejouand.

Côté nature, pour motiver les enfants à venir se balader dans les sentiers, une application gratuite a été créée. "Géocashing" permet aux jeunes de faire une chasse au trésor tout en se baladant.

Du côté des vignobles, avec un projet de candidature à l’UNESCO et une nouvelle destination "Vignoble et Découverte", tous les projecteurs sont braqués sur les vignobles de la "Vallée du Rhône Nord". Rhône Crussol Tourisme, Ardèche Hermitage Tourisme et Vienne Condrieu Tourisme se sont mariés pour regrouper les sept vignobles de la "Vallée du Rhône Nord". "Ça va devenir la plus grosse destination touristique de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et sera dans le top 5 des destinations françaises", annonce Olivier Sanejouand. Le concept des "Rendez-Wine", lui, sera de retour cette année. Mais désormais, les festivités débuteront dès le mercredi soir avec des afterworks. Le jeudi, place aux Apero’Vignes, et le reste de la semaine se déroulera comme à son habitude.

Côté assiettes, en 2025, de nouveaux restaurants voient le jour. Plusieurs établissements ouvrent sur le thème sud-américain. C’est notamment le cas de Frida Taqueria. Ouvert en janvier 2025, le restaurant vous fait voyager au Mexique sans quitter Vienne. De savoureux tacos et de planches gourmandes vous attendent au sein de l’établissement.

Vienne Condrieu promet une année riche en événements. La ville s’engage à développer une politique culturelle autour de l’architecture et des patrimoines. De nombreuses expositions sont prévues dans l’année, notamment avec celle de Pompéii, cité immortelle, disponible jusqu’au 27 juillet. Côté sport, le 8 mai, la Course de la Résistance sera organisée pour une 11e édition. De la nouveauté, avec la balade gourmande au fil du patrimoine avec "Vienn’à Table". Le 24 mai, cette déambulation conduit à la découverte de 18 restaurants, cafés, et bars à vins. Bien évidemment, Jazz à Vienne revient cette année au Théâtre antique, "Jazz à Vienne, c’est surtout Vienne en jazz", insiste Olivier Sanejouand. Pour l’accompagner, un nouveau concept a été créé : la Caravan’Jazz. Ce festival itinérant passera dans huit villages sur trois week-ends avant Jazz à Vienne.

Vienne prépare notamment une projection jusqu’en 2027. En effet, dans deux ans, le Musée d’Histoire de Vienne ouvrira ses portes. Il rassemblera trois sites dans un parcours immersif dédié à l’histoire locale. En parallèle, les places François Mitterrand et de l’Hôtel de Ville vont devenir des espaces conviviaux et végétalisés.