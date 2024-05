Près de Lyon : Huttopia inaugure un nouveau village forestier dans le Parc naturel du Pilat

Depuis le 25 avril dernier, l’entreprise spécialisée dans l’écotourisme Huttopia a ouvert son premier site dans le Rhône. Et plus précisément un village forestier, situé au cœur du Parc naturel du Pilat, à 35 kilomètres au sud de Lyon.

Ce terrain de 16 hectares, ancien camp naturiste, a été complètement réaménagé par la société rhodanienne pour le transformer en un espace alliant confort et reconnexion avec la nature. Autour, aucun vis-à vis et surtout une vue imprenable sur la vallée du Rhône. C’est dans ce cadre qu’avait lieu ce mardi l’inauguration du site. Le co-fondateur de Huttopia Philippe Bossane se disait "très fier d’ouvrir ce premier village à proximité de notre ville de Lyon".

Le nouveau village forestier compte 80 hébergements, divisés en quatre grands types : tentes trappeurs, chalets Toronto, cabanes et cahutes, toutes faites en bois. Tous offrent une expérience différente mais ont un accès à l’eau et à l’électricité, et sont équipés de cuisines. Des douches communes sont installées près des tentes, les logements ont leur propre salle de bains.

Si une place forte est accordée au confort du campeur, plusieurs partis sont pris sur d’autres aspects. Chez Huttopia, pas de télés, ni de wifi dans les logements, pour "passer des moments ensemble loin des écrans".

Les voitures restent sur le parking

Sur site, impossible de trouver la trace d’une voiture. Il a été entièrement piétonnisé lors de sa rénovation, laissant les véhicules sur le parking en contrebas. Les campeurs ont la possibilité d’emmener leurs affaires jusqu’à leur emplacement via des petites charriotes à disposition. Pas de climatisation non plus dans les habitations. Un choix qu'applique l’entreprise depuis sa création, en faveur d’un tourisme plus éco-responsable. Le village est aussi doté d’un système de récupération des eaux de pluie et de sa propre station d’épuration.

Huttopia propose aussi son lot d’activités propre au camping. Deux piscines dont une couverte sont situées à deux pas du centre de vie. Des aires de jeux et des terrains de pétanque sont également à disposition. Le personnel du centre met aussi en place un programme d’activités découverte de la nature et du territoire. Sans oublier un restaurant ouvert le week-end et pendant les vacances scolaires, proposant de la cuisine traditionnelle et des pizzas au feu de bois.

Une salle séminaire construite exclusivement en bois a également été construite, pour une capacité d’accueil maximale de 120 personnes.

Une phase d’extension prévue

Dans ce nouveau site, Huttopia a encore la possibilité d’exploiter quatre hectares. Un espace où sera construit de nouveaux logements. En parallèle, l’entreprise compte mettre en place une offre dédiée aux couples, étant donné que les emplacements actuels sont aménagés pour 5 ou 6 personnes. En attendant cette extension, le premier site Huttopia du Rhône est ouvert, jusqu’à fin octobre. La fourchette de prix varie entre 130 et 275 euros la nuit par personne, selon la saison.