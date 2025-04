Lyon : les voleurs du quartier Confluence agissaient armés d'un couteau

Agés de 16 et 17 ans, et originaire de Lyon, Villeurbanne et Caluire-et-Cuire, ils venaient d'agresser un jeune homme dans le quartier de la Confluence. Armés d'un couteau, ils s'étaient fait remettre ses écouteurs AirPods, ainsi qu'un parfum.

Les forces de l'ordre ont découvert que le trio avait été interpellé pour des faits similaires la semaine dernière.

De plus, l'un des adolescents portaient des chaussures signalées volées vendredi place des Archives, sous la menace d'un couteau.

Les suspects ont reconnu les faits. Dans l'attente de leur jugement, ils ont été laissés libres.