Une enveloppe de 5,7 millions d’euros supplémentaires pour le patrimoine lyonnais

Depuis 1998, les conventions entre l’État et la Ville de Lyon ont permis de consacrer plus de 28 millions d’euros à la restauration du patrimoine lyonnais. La 4e convention a officiellement été prolongée ce mercredi avec au bout une enveloppe supplémentaire de 5,7 millions d’euros. Cette dernière devait initialement couvrir la période allant de 2019 à 2024. Cela représente au total la somme de 21 millions d’euros pour le patrimoine lyonnais ces dernières années.

Ce prolongement allant jusqu’en 2026 va permettre de mener des travaux sur sept édifices emblématiques de la ville de Lyon : la restauration des façades et des galeries du Musée de l’Imprimerie et de la Communication Graphique (Lyon 2), la restauration des couvertures et des menuiseries extérieures et le traitement des urgences structurelles en façade du Théâtre des Célestins (Lyon 2), la reprise des couvertures ou encore la consolidation de la frise peinte de la Villa Gillet (Lyon 4), la réfection de l’étanchéité des casquettes de la Bourse du Travail (Lyon 3), la restauration de l’ancienne fontaine rue des Fantasques (Lyon 1), la première phase d’études de l’amphithéâtre des Trois Gaules et le Jardin des Plantes (Lyon 1) et l’étude patrimoniale et diagnostic énergétique de l’Hôtel de Ville (Lyon 1).

A noter qu’une 5e convention pourrait être décidée dès le prochain mandat de la municipalité lyonnaise.