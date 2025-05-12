Clermont Auvergne Volcans : une expérience inoubliable entre histoire, activités de plein air et nature spectaculaire

Un patrimoine chargé d’histoire

Parmi les monuments les plus emblématiques, se dressent au cœur de la ville la majestueuse cathédrale gothique Notre-Dame-de-l'Assomption bâtie en pierre de lave, et la basilique romane de Notre-Dame du Port, joyau de l’art roman auvergnat inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO au titre des chemins de Compostelle.

Clermont-Ferrand, c’est aussi une histoire récente tout à fait éclectique, de la station thermale de Royat-Chamalières et son patrimoine Belle Époque (à découvrir lors d’une pause bien-être au SPA Royatonic), au passé industriel de Clermont avec L’Aventure Michelin, un voyage unique dans l’univers du célèbre Bibendum. Quant aux amateurs de sports, rendez-vous à l’ASM Experience avec la mythique équipe de rugby de l’ASM Clermont Auvergne.

De nombreux musées, tels que le Musée d'Art Roger-Quilliot, ou le Musée Archéologique de la Bataille sur le plateau de Gergovie - lieu de la célèbre bataille opposant Jules César au chef arverne Vercingétorix - complètent une saison culturelle particulièrement foisonnante et de grands évènements : le Festival International du Court Métrage, Europavox ou le Rendez-vous du Carnet de Voyage.

À proximité immédiate de Clermont-Ferrand se nichent de charmantes Petites Cités de Caractère®. Le fort villageois de La Sauvetat et sa commanderie hospitalière ; Saint-Saturnin, son église romane et son château royal ; et la cité Renaissance de Vic-le-Comte et sa Sainte-Chapelle. Idéal pour une escapade hors du temps !

Une terre d’exploration et de contemplation !

Entre les parcs naturels régionaux des Volcans d’Auvergne et du Livradois Forez, Clermont Auvergne Volcans est un vaste terrain de jeux à ciel ouvert. Les nombreux sentiers balisés invitent à la randonnée pédestre et VTT, aux balades en famille ou aux exploits sportifs, depuis les sommets volcaniques jusqu’aux rives apaisantes de la rivière Allier.

À vingt minutes au sud de Clermont-Ferrand, le lac Aydat - plus grand lac naturel d’Auvergne - est le paradis des amateurs de loisirs nature. Baignade, pêche, balades à dos d’âne, accrobranche, parcours d’orientation, escape game et laser game en forêt… Sans oublier les activités nautiques de l’École de Voile, pour glisser sur les eaux du lac en catamaran ou profiter d’une balade en pédal’eau !

Clermont Auvergne Volcans, c’est enfin l’occasion de partir à la conquête des volcans de la Chaînes des Puys inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. À commencer par le plus célèbre de tous : le puy de Dôme. Ce volcan emblématique - accessible par le Panoramique des Dômes ou par des sentiers de randonnée - culmine à 1465 mètres d'altitude et offre un panorama à couper le souffle…

Visitez malin, avec le Pass Loisirs - Clermont Pass !

Avec ce Pass, plongez au cœur de notre territoire et profitez d’activités uniques à tarif réduit ! Culture, artisanat, nature, gastronomie… Explorez des lieux emblématiques, rencontrez des artisans passionnés et vivez des expériences inoubliables. Une flexibilité totale pour découvrir ce joli territoire à votre rythme.

Disponible dans les bureaux d’information touristique ou en ligne.

Réservez votre pass !

Infos pratiques

Clermont Auvergne Volcans, Office de Tourisme

Maison du Tourisme, place de la Victoire, 04 73 98 65 00

Bureau de Royat-Chamalières, place Allard, 04 73 29 74 70

Bureau d’Aydat, Sauteyras, 04 73 79 37 69