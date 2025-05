Christian Latouche (Fiducial) est-il coupé du monde ? L'interview exclusive de sa femme et leur fille

Le milliardaire lyonnais, fondateur de Fiducial le géant de l'audit et de l'expertise-comptable (2,05 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2024), serait "coupé du monde" par ses proches selon son ex-collaboratrice Pascale Bourgeois. En exclusivité, LyonMag a pu obtenir l'interview ce lundi de la femme de Christian Latouche, Marie-Josephe Latouche, ainsi que leur fille Elisabeth Latouche.

LyonMag : En premier lieu, comment va Christian Latouche ?

Marie-Josephe Latouche : Il va bien comme un homme de son âge, il va avoir 85 ans. Il a pris du recul et il a naturellement réduit ses activités professionnelles.

LM : Des rumeurs circulent selon lesquelles, il aurait disparu, qu’il serait séquestré...

MJL : C’est ridicule et faux, nous sortons souvent de nos domiciles, de très nombreuses personnes, des voisins, des commerçants peuvent témoigner l’avoir rencontré pour ainsi dire de manière quotidienne. Nous sommes en ce moment en voyage en Méditerranée en compagnie de notre fille Elisabeth. En avril nous étions avec des amis dans nos domaines viticoles dans le sud de la France.

LM : Pourquoi ne donne-t-il pas lui-même une interview ?

MJL : Christian est un homme discret, de mémoire il n’a jamais donné d’interview sur sa vie privée, il ne va pas commencer maintenant et sa dernière interview professionnelle remonte à presque 10 ans.

LM : Pascale Bourgeois laisse entendre dans un article de presse que Christian Latouche se trouverait en état de faiblesse, qu’on abuserait de lui et qu’on en voudrait à son héritage...

MJL : Cela n’a aucun sens. Christian a organisé la gouvernance du Groupe Fiducial lui-même depuis fort longtemps. Je vous le répète il va très bien et profite de la vie.

LM : Et vous Elisabeth ?

Elisabeth Latouche : Je suis la fille unique de Christian Latouche, je vis à proximité du domicile de mes parents dans la région lyonnaise. Je suis en ce moment en croisière avec eux et je vous assure que mon père va bien. Pascale Bourgeois me harcèle en effet depuis des mois, je souhaite que ces manœuvres dont l’objectif m’échappe, cessent au plus vite pour que notre famille puisse vivre en paix, mon père surtout.

MJL : Je tenais à répondre aux propos extrêmement blessants que j’ai pu lire : avec Christian Latouche, nous sommes mariés depuis 54 ans, nous n’avons jamais été séparés de corps, et aucune procédure de divorce n'a été jamais entamée !

LM : Au point de vue professionnel, quelles sont les fonctions de Christian Latouche ?

MJL : Il est président du groupe Fiducial. Depuis 1998, il a nommé Nathalie Jarjaille, notre nièce, à ses côtés au poste de secrétaire générale de Fiducial. Il l’a nommée directeur général de Fiducial Expertise en février 2024, il avait alors 84 ans, un âge raisonnable pour prendre du recul et un peu de repos Pour rappel une société d’expertise comptable doit être dirigée par un expert-comptable, et Nathalie Jarjaille est expert-comptable. Par ailleurs depuis les années 90, chaque branche professionnelle a été dotée d’une direction opérationnelle composée d’un Directeur Général et de cadres de direction qui travaillent aussi dans l’entreprise depuis de nombreuses années. Cette organisation a été voulue et mise en place par Christian Latouche lui-même. Il n’y a pas de nouvelle Direction mais la continuité de gouvernance mise en place par Christian Latouche.

LM : Marie-Josephe Latouche a été nommée récemment gérante de la société de tête du groupe...

MJL : J’ai été nommée co-gérante aux côtés de Christian Latouche qui reste en place, ce n’est qu’une mesure permettant d’assurer la continuité en cas de nécessité, Christian Latouche va avoir 85 ans, c’est une réalité incontournable.

LM : Pascale Bourgeois laisse entendre que vous écarteriez Christian Latouche, que vous auriez pris les rênes de l’entreprise, qu’il y aurait un enjeu de succession ?

MJL : Cela n'a aucun sens. C'est Nathalie Jarjaille qui est aujourd'hui à la tête des opérations du groupe. C'est une volonté de Christian Latouche de très longue date... Je ne suis personnellement pas dans des fonctions opérationnelles de Fiducial.

LM : Comment va le groupe, quel est son avenir ?

MJL : Le groupe va bien, il poursuit ses activités et les développe et dans la continuité de l’organisation mise en place par Christian Latouche. Nous avons une ambition affichée, notamment lors du Séminaire Fiducial d’Intégration de 2024, doubler les activités du groupe branche par branche d’ici 2030. Pour finir, je tiens à rassurer les 15 000 collaborateurs et 325 000 clients de Fiducial. L’avenir de Fiducial est tout tracé dans la continuité en cultivant l’esprit d’une entreprise familiale en dépit de sa taille.