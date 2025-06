Lyon : des féministes revendiquent l'attaque d'une maison médicale catholique accusée de refuser de prescrire des contraceptifs

Selon Rue89Lyon, les médecins de cette maison médicale catholique refusent de prescrire des contraceptifs. Une pratique autorisée par la loi mais de plus en plus mal vue, notamment par ces activistes féministes qui ont jeté de la peinture rouge et procédé à des collages.

A l'initiative de Collages Féministes Lyon, NousToutes Rhône et Lesbiennes contre le Patriarcat, cette action visait à dénoncer ce refus de prescrire des moyens de contraception.

"Derrière cette morale religieuse se cache une instrumentalisation de la clause de conscience, initialement conçue pour l’IVG, la stérilisation et la recherche sur les embryons. Or, l’accès à la contraception est un droit depuis la loi Neuwirth de 1967. Pourtant, cette maison médicale contourne ce droit fondamental sous couvert de convictions religieuses, avec la bénédiction de la loi", s'emportent les féministes dans leur communiqué de revendication de l'action.

"Nous exigeons que de telles pratiques ne soient pas passées sous silence afin d'éviter tout prosélytisme et permettre aux patients, souvent jeunes ou précaires, d'effectuer un choix éclairé. En effet, il est impératif que les femmes et minorités de genre disposent pleinement de la liberté de prendre des décisions éclairées et autonomes concernant leur corps, leurs soins médicaux, leur santé reproductive ou d’autres aspects de leur autonomie, en étant parfaitement informés et soutenus dans leurs démarches, sans aucune entrave ni jugement", poursuivent-elles, promettant que la lutte ne s'arrêtera pas tant "que des cliniques et organismes continueront d'exercer des choix sur des corps qui ne leur appartiennent pas".