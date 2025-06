Lyon : le syndicat UNSA des TCL appelle à un mouvement de grève le 23 juin prochain

Ce jeudi 12 juin, la direction Keolis Bus Lyon et les organisations syndicales représentatives se sont réunis pour la deuxième réunion de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO). Le moment idéal pour les syndicats de revendiquer leurs attentes sur les conditions de travail.

Mais dans un communiqué paru dans la foulée, l’UNSA des TCL a exprimé sa colère envers un "manque de reconnaissance de l’engagement quotidien des salariés par l’octroi d’une faible augmentation des salaires de 1% qui s’apparente à une pauvre aumône en 2025."

Le syndicat autonome exige à revoir le rapport salaire-conditions de travail et énumère le quotidien des agents de Keolis Bus Lyon, rythmé par de nombreuses pannes des bus, les travaux sur toute la métropole de Lyon entraînant des retards. L’UNSA évoque également le comportement de plus en plus inadéquat des usagers des TCL (agressions verbales, agressions physiques), le manque d’effectif ainsi que des températures extrêmes en hiver et en été.

"Dans le cadre de l’intersyndicale (CGT, CFDT et UNSA) nous appelons l’ensemble des salariés Keolis Bus Lyon à se déclarer dès que possible en grève pour le lundi 23 juin."

À voir désormais si le mouvement sera suivi ou non par de nombreux agents TCL. Si vous empruntez les transports en commun lyonnais, prévoyez à l’avance vos déplacements pour la journée du 23 juin prochain.