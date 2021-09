Lyon : une nouvelle grève TCL ce jeudi, des métros et des agences fermés ?

Le réseau TCL à Lyon a été fortement perturbé par une grève des conducteurs deux journée en septembre. Une "réussite inédite depuis plus de 10 ans qui a mobilisé plus de 500 grévistes" selon les agents. Pour rappel, en plus de lignes de bus fermées, les tramways T5 et T7 n’avaient pas circulé durant la dernière journée de mobilisation.

Selon nos informations, un nouveau mouvement s'organise désormais pour ce jeudi 30 septembre. Cette-fois encore, la grève devrait toucher l'ensemble du territoire de la Métropole de Lyon. Les chauffeurs de bus, notamment de l’Ouest lyonnais, devraient être tout particulièrement mobilisés. Des conducteurs de tramways et peut-être de métros pourraient aussi rejoindre le mouvement tout comme des employés d’agences commerciales. Certaines pourraient rester fermées ce jeudi d’après les grévistes.

Les revendications restent "une augmentation des salaires de 200 euros, la mensualisation de la prime quadrimestrielle, la révision des temps de parcours, le respect des délais de prévenance ou le refus de l’allotissement". Une manifestation se déroulera ce jeudi devant le siège de Kéolis à la Part-Dieu.