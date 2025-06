Mort de Matéo, roué de coups à Villefontaine en 2021 : des peines de 11 à 16 ans de prison

Le procès s’était ouvert le 14 juin devant la cour d’assises des mineurs de l’Isère. Six hommes (sur les huit accusés) y comparaissaient pour le meurtre de Matéo D., 21 ans, battu à mort en juillet 2021 sur la place de l’Europe, dans le quartier des Fougères à Villefontaine (Nord-Isère), à l’issue d’une confrontation autour d’un vol de moto.

Selon les éléments de l’enquête, le jeune homme aurait brandi une arme de poing et tiré en l’air en arrivant sur place. Il aurait ensuite été désarmé puis violemment pris à partie par un groupe de jeunes. Roué de coups, notamment à la tête avec la crosse d’une arme, il avait été grièvement blessé.

Hospitalisé en urgence, il était décédé deux jours plus tard des suites de ses blessures. Ses deux amis avaient également été agressés. L’enquête avait conduit à la mise en cause de huit personnes, dont deux mineurs au moment des faits.

Ce vendredi, trois accusés ont été reconnus coupables. L’un a écopé de 11 ans de réclusion pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, en récidive. Deux autres, poursuivis pour meurtre et violences sur deux amis de la victime, ont été condamnés à 16 ans de prison. Tous deux étaient aussi en état de récidive.

Trois autres accusés ont été acquittés au bénéfice du doute. L’un d’eux avait passé près de quatre ans en détention provisoire. Une jeune femme, poursuivie pour recel d’objet destiné à faire obstacle à la manifestation de la vérité, a été condamnée à 18 mois avec sursis.

Un mineur de 15 ans au moment des faits a par ailleurs déjà été condamné à 8 ans de prison en février dernier. Il a fait appel de la décision.

Un autre mis en cause sera jugé séparément : âgé de 17 ans au moment des faits et en fuite lors de l’ouverture du procès – étant mis en cause dans d'autres affaires – sera jugé ultérieurement. Ce dernier a été arrêté trois jours après l'ouverture du procès.