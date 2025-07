Au sud de Lyon, la torchère de Feyzin activée après un incident à la raffinerie

Ce samedi matin, alors que l'A7 est prise d'assaut pour le coup d'envoi des vacances scolaires estivales, de nombreux automobilistes ont pu remarquer que la torchère était activée.

Un important panache de fumée noire et une flamme de plusieurs mètres sont visibles depuis Lyon.

TotalEnergies, dans un communiqué, annonce qu'un incident électrique sur la plateforme de Feyzin à 7h42 a "conduit à la mise à l'arrêt d'une partie de nos unités".

"Ces unités ont été mises en sécurité. Durant cette phase et, conformément aux procédures de sécurité en vigueur, la torche sud du Raffinage du site est sollicitée, occasionnant ponctuellement des épisodes de bruit et de fumosité", poursuit l'exploitant du site au sud de Lyon.

TotalEnergies conclut en annonçant que bien qu'impressionnant, le recours au torchage "ne génère pas de produits toxiques" et que "toutes les dispositions d’exploitation sont prises afin de minimiser la durée de ces opérations et de réduire les nuisances sonores et visuelles".

Il est recommandé aux automobilistes de rester prudent et d'éviter de tenter de filmer ou photographier la torchère pendant la conduite.