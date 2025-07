Après les crottes de souris, l'employé illégal : cette célèbre boucherie de la Guillotière à Lyon à nouveau fermée

La boucherie Chez Hajj Rached dans le 3e arrondissement de Lyon vient d'être fermée administrativement pour un mois. Une punition pour le gérant qui s'est fait pincer à employer un étranger qui ne disposait pas du titre de séjour lui permettant de travailler en France. Forcément, ce dernier n'était pas non plus déclaré à l'URSSAF.

La boucherie de la rue Villeroy à la Guillotière, autrefois très active sur les réseaux sociaux, avait déjà été fermée en mars dernier, cette fois après une visite inquiétante de la DDPP qui avait retrouvé des crottes de souris et qui avait constaté que la viande n'était pas stockée dans de bonnes conditions. Une cinquantaine de mesures correctives avait alors été communiquée au gérant.

❌ La préfète du Rhône a procédé à la fermeture administrative de l'établissement CHEZ HAJJ RACHED (Lyon 3e) en raison de l'emploi d'un étranger non autorisé à exercer une activité salariée sur le territoire français et non déclaré à l'URSSAF.



🔴 En raison de l'infraction à la… pic.twitter.com/0c33HKYCJN