Lyon : rassemblement pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah et de la Palestine ce mercredi

L’histoire de Georges Ibrahim Abdallah remonte en 1984 lorsque le militant communiste libanais pro-Palestine a été arrêté à Lyon pour complicité d’assassinat contre des diplomates et militaires israéliens et américains. Il est à ce jour toujours en détention, faisant de lui le plus vieux prisonnier politique d’Europe.

Lors d’un nouveau procès le 20 février dernier, la Cour d’Appel de Paris devait se prononcer sur sa libération. Mais, la décision a finalement été reportée au 19 juin, puis au 17 juillet. Un report pour que Georges Ibrahim Abdallah "puisse justifier de l’indemnisation des parties civiles", à savoir les Etats-Unis, ce qu'il a toujours refusé.

Le Comité de Défense de la Palestine a alors appelé au rassemblement et à la manifestation pour exiger sa libération et celle de la Palestine. Un rassemblement qui se tiendra la vieille de la décision de la Cour d'Appel de Paris.

Le rendez-vous est donné à 17h30 au marché de Beauvisage dans le 8e arrondissement de Lyon avec un départ du cortège à 18h. Une fresque sera également réalisée en son honneur.