La Ville de Lyon décroche la 5e étoile du label climat-air-énergie

La Ville de Lyon rejoint 23 autres collectivités françaises en obtenant la 5e étoile du label Climat-Air-Energie. Une distinction qui vient saluer les politiques menées par la Ville en matière de climat, de qualité de l’air et d’énergie.

Elle avait déjà obtenu 3 étoiles en 2015, puis 4 étoiles en 2019.

Cette 5ème étoile a été attribué après un audit conduit dans le cadre du programme Territoire Engagé pour la Transition Ecologique piloté par l’ADEME. Alors que la neutralité carbone est visée à l’horizon 2030, la Ville a mis en place quelques actions pour le climat depuis plusieurs années.

Parmi elles, la mise en œuvre d’un 3e Plan Lumière pour limiter la pollution lumineuse. Depuis 2020, la consommation électrique de l’éclairage urbain a été réduite de plus de 60%. Du côté de la nature en ville, la Ville de Lyon se fixe l’objectif de 100 000 arbres publics plantés d’ici 2030.

Enfin, en 2023, une assemblée a été créée, rassemblant environ 180 structures représentatives de la biodiversité des acteurs du territoire. Elle a matérialisé une vision collective via l’élaboration du Pacte climat Lyon 2030 pour relever le défi climatique à Lyon.

Une reconnaissance nationale, mais aussi européenne

Labellisée au niveau national 5 étoiles, la Ville de Lyon peut maintenant prétendre à une double reconnaissance nationale et européenne. Pour cela, elle attend l’examen, prévu en septembre 2025, de son dossier par une commission au niveau européen pour la reconnaissance "Gold" de l’European Energy Award.

De son côté, la Métropole de Lyon a également obtenu le niveau 5 étoiles du label CAE, avec un audit réalisé simultanément à celui de la Ville de Lyon. Elle devrait aussi être récompensée à l’échelle européenne en septembre.

"Cette reconnaissance nationale et européenne est une grande fierté pour la Ville de Lyon ; elle témoigne de l’engagement de notre collectivité à relever le défi climatique pour la santé de toutes et tous. Merci à tous les agents pour le travail accompli !", s’est réjoui Sylvain Godinot, adjoint au maire délégué à la Transition écologique et au patrimoine.

La Ville de Lyon compte bien consolider ses efforts, notamment via la Stratégie de Transition Écologique du Patrimoine (STEP) et le développement des énergies renouvelables.